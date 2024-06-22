Итиё Исикава: В договоре России с КНДР есть тревожные и непонятные нюансы

В договоре между Россией и КНДР есть непонятные детали, заявил японский политолог Исикава.В договоре о всеобъемлющем партнерстве, заключенным между Россией и КНДР, есть вызывающие тревогу, "непонятные тонкие детали", заявил в эфире телеканала BS Fuji японский политолог и журналист Итиё Исикава.