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Царьград

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ВСУ применили новый вертолётный тип дронов по атаке на Россию: в чём его особенность

ВСУ применили новый вертолётный тип дронов по атаке на Россию: в чём его особенность

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые задействовали вертолётный беспилотник для ночной атаки на подмосковный Наро-Фоминск.

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Комментарии
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Traveller
Что-то мне подсказывает, что не будет куева, не будет и дронов...
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