После его выступления в Раде в городе начались многотысячные митинги: часть протестующих поддерживает мэра, другая — выступает за Зеленского.
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