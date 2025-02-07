Женщины в Крыму чаще берут больничный, чем мужчины

Фото: Наталья СомоваВ прошлом году свыше 208 тысяч крымчан брали больничные. При этом, большая часть случаев временной нетрудоспособности в прошлом году приходилась на женщин (131 228 больничных) и 76 899 — среди мужчин.
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