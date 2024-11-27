Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Владимир Елкин
    Пока самого эрнста не вышвырнут из СМИ результата от писем не будет! Рыба гниет с головы, поэтому смотрите, кто этого...Хватит уже терпет...
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«Расшатать Россию изнутри». Кто стоит за злобными марионетками

«Расшатать Россию изнутри». Кто стоит за злобными марионетками

Мы уже сообщали, что на прошлой неделе украинская Верховная рада учредила специальную комиссию, задачей которой должен стать развал России изнутри, – провокация межэтнических и межконфессиональных конфликтов.

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