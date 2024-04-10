Представлен совершенно новый Buick Angkeqi с 7 местами и 30-дюймовым экраном

Buick представила новый внедорожник Angkeqi. По словам Дункана Олдреда, глобального вице-президента Buick и GMC, у Buick теперь есть полный портфель новых или обновленных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания Автомобиль будет выпущен этим летом.
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