Платикодон уверенно отвоевывает свое место в цветниках и сердцах садоводов, что легко объяснить

﻿﻿Платикодон уверенно завоевывает свое место на клумбах и в сердцах садоводов, что легко объяснить. Этому очаровательному многолетнику есть чем вас удивить – он неприхотлив, универсален в использовании, а его нежные цветы и необыкновенно эффектные бутоны очаровывают с первого взгляда.