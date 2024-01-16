Платикодон уверенно отвоевывает свое место в цветниках и сердцах садоводов, что легко объяснить

Платикодон уверенно завоевывает свое место на клумбах и в сердцах садоводов, что легко объяснить. Этому очаровательному многолетнику есть чем вас удивить – он неприхотлив, универсален в использовании, а его нежные цветы и необыкновенно эффектные бутоны очаровывают с первого взгляда.
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