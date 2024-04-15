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Пэйтон Притчард набрал 38 очков, 12 подборов и 9 передач, «Бостон» победил «Вашингтон»

Пэйтон Притчард набрал 38 очков, 12 подборов и 9 передач, «Бостон» победил «Вашингтон»

Разыгрывающему «Селтикс» Пэйтону Притчарду не хватило одной результативной передачи до трипл-дабла – 38 очков (личный рекорд в НБА), 12 подборов и 9 передач.

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