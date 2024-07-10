Районы Тверской области наградят за качественную организацию трудоустройства школьников

На недавнем заседании Правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени подняли вопрос поощрения муниципалитетов, достигших наилучших результатов по приоритетным для региона направлениям.
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