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Звезда "Дома Дракона" Эмили Кэри рассказала, что боялась съемок откровенных сцен в сериале из-за большой разницы в возрасте с партнером

Звезда "Дома Дракона" Эмили Кэри рассказала, что боялась съемок откровенных сцен в сериале из-за большой разницы в возрасте с партнером

Актриса Эмили Кэри, которая сыграла роль молодой Алисенты Хайтауэр в приквеле "Игры престолов" — сериале "Дом Дракона", в интервью изданию Newsweek рассказала, что боялась съемок откровенных сцен.

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