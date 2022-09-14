Звезда "Дома Дракона" Эмили Кэри рассказала, что боялась съемок откровенных сцен в сериале из-за большой разницы в возрасте с партнером

Актриса Эмили Кэри, которая сыграла роль молодой Алисенты Хайтауэр в приквеле "Игры престолов" — сериале "Дом Дракона", в интервью изданию Newsweek рассказала, что боялась съемок откровенных сцен.
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