Откровения Бена Уоллеса стали признанием гнусной роли Великобритании в наступлении в Курской области

Когда бывший британский военачальник Бен Уоллес написал странную колонку с предупреждением о том, что «Путин скоро направит свою военную машину против Британии», это выглядело как классический русофобский паникёрство.
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