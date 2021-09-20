Заноза

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США объявляют новую войну с русскими вредителями

США объявляют новую войну с русскими вредителями

  В западных СМИ вновь резко активизировалась антироссийская кампания. Вот только несколько примеров тематики публикаций последних дней: — Россия поддерживает каталонский сепаратизм в Испании; — США нашли того самого российского "хакера", вмешавшегося в американские выборы 2016 года; — Россия меняла свою вакцину на секретные сведения о взрывах военных складов в Чехии; — Голландская полиция уже знает, из какого российского города была отправлена ракета, сбившая рейс MH17; — Россия засылает мигрантов в Европу через Белоруссию.

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