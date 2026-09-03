Специалисты опеки разобрались в деле отца детей в Томске

В Томске отец, оставивший детей без присмотра на улице, объяснил происшествие. Инцидент 2 сентября в "Южных воротах" привлёк внимание общественности.
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