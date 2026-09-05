МИД РФ: при разрешении украинского кризиса США нужно учесть ситуацию «на земле» При разрешении украинского кризиса администрации США нужно учесть ситуацию «на земле».
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