"Алтайэнергосбыт": зачем переходить на электронные счета

Онлайн-счёт: приходит моментально в момент формирования на электронную почту, в личный кабинет или в мобильное приложение "Мой Алтайэнергосбыт"; содержит прямую ссылку для онлайн-оплаты; скачивается повторного из электронного архива.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- AB Россиянин выиграл...
- ОК Пенсионер выиграл...
- К Россиянка дважды ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым