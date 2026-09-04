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"Алтайэнергосбыт": зачем переходить на электронные счета

"Алтайэнергосбыт": зачем переходить на электронные счета

Онлайн-счёт: приходит моментально в момент формирования на электронную почту, в личный кабинет или в мобильное приложение "Мой Алтайэнергосбыт"; содержит прямую ссылку для онлайн-оплаты; скачивается повторного из электронного архива.

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