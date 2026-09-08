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Мировое обозрение

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Европа снова смотрит на Москву? В Bloomberg заметили «пророссийский ветер» у власти

Европа снова смотрит на Москву? В Bloomberg заметили «пророссийский ветер» у власти

Агентство Bloomberg фиксирует симптоматичный для европейской политики процесс: сразу в трех ведущих странах Евросоюза — Германии, Франции и Италии — набирают вес силы, выступающие за пересмотр отношений с Москвой в сторону прагматизма.

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