Европа снова смотрит на Москву? В Bloomberg заметили «пророссийский ветер» у власти

Агентство Bloomberg фиксирует симптоматичный для европейской политики процесс: сразу в трех ведущих странах Евросоюза — Германии, Франции и Италии — набирают вес силы, выступающие за пересмотр отношений с Москвой в сторону прагматизма.
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