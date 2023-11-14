Бои за Степовое. 14.11.2023

Кадры ожесточенных боев за Степовое.Вокруг поселка можно увидеть существенное кол-во уничтоженной техники, включая еще один "Леопард 2А5" + несколько "Брэдли" Наша пехота уже есть в Степовом, но противник активно контратакует, пытаясь выбить наших штурмовиков.