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Журнал «Профиль»

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Мускат по осени считают: для аграриев Крыма этот сельскохозяйственный год оказался особенно непростым

Мускат по осени считают: для аграриев Крыма этот сельскохозяйственный год оказался особенно непростым

Сельское хозяйство на Крымском полуострове, несмотря на изначально благоприятные географические и климатические условия, постоянно сталкивается со сложностями в первую очередь из-за нехватки воды.

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