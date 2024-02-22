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Движение «Я/Мы Сергей Фургал» признали экстремистским и запретили в РФ

Движение «Я/Мы Сергей Фургал» признали экстремистским и запретили в РФ

Движение «Я/МЫ Сергей Фургал»* признали экстремистским и запрещённым в Российской Федерации.Соответствующее решение принял суд Хабаровского края.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Вообще-то, движения «Я/МЫ Сергей Фургал» формально в природе не существует. Нет ни Устава, ни руководящих органов... Вообще - это чисто народное изъявление протеста против Кремля в ситуации, когда Кремль решил, что Фургала &quot;надо к ногтю&quot; и во избежание чего-нибудь сразу этапировать из края в Москву... За Фургалом есть много-чего, за что его надо судить. Это действительно так. Но сам факт запрета движения, которого нет в природе, говорит о многом. Кремль уничтожает все, что напоминает ему о наличии у народа своего мнения, неугодного Кремлю. И региональные Власти &quot;берут под козырек&quot;. Даже в том случае, когда это выглядит совершенно идиотски.
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