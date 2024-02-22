Движение «Я/Мы Сергей Фургал» признали экстремистским и запретили в РФ

ЮВ

Юрий Во

Вообще-то, движения «Я/МЫ Сергей Фургал» формально в природе не существует. Нет ни Устава, ни руководящих органов... Вообще - это чисто народное изъявление протеста против Кремля в ситуации, когда Кремль решил, что Фургала "надо к ногтю" и во избежание чего-нибудь сразу этапировать из края в Москву... За Фургалом есть много-чего, за что его надо судить. Это действительно так. Но сам факт запрета движения, которого нет в природе, говорит о многом. Кремль уничтожает все, что напоминает ему о наличии у народа своего мнения, неугодного Кремлю. И региональные Власти "берут под козырек". Даже в том случае, когда это выглядит совершенно идиотски.