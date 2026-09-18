На Ямале суд отправил в СИЗО обвиняемого в разбое жителя Нового Уренгоя

В Новом Уренгое суд отправил под стражу местного жителя, обвиняемого в разбойном нападении с причинением ущерба в особо крупном размере.
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