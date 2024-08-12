Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Захарова осудила включение бундесвером нацистских офицеров для почитания

Захарова осудила включение бундесвером нацистских офицеров для почитания

Планета должна очнуться, чтобы обманом пытающиеся вернуться к власти нацисты не смогли быть реабилитированы легализованы, как это уже произошло на Украине, как это уже происходит в Молдавии, и как это пытаются сделать в России.

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