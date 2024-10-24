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Врач назвал перемену во внешности, указывающую на патологию сердца

Врач назвал перемену во внешности, указывающую на патологию сердца

Сердечная недостаточность может привести к серьезным последствиям для здоровья.Кандидат медицинских наук Александр Шишонин перечислил внешние признаки, которые могут указывать на проблемы с сердцем, в частности на сердечную недостаточность.

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