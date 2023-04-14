“Индустрия туризма Китая увидит процветающие Первомайские праздники (с 29 апреля по 3 мая) по сравнению с предыдущими годами, когда отели уже распроданы заранее, а выездные групповые туры полностью забронированы” – сообщает ThePaper в среду.
“Индустрия туризма Китая увидит процветающие Первомайские праздники (с 29 апреля по 3 мая) по сравнению с предыдущими годами, когда отели уже распроданы заранее, а выездные групповые туры полностью забронированы” – сообщает ThePaper в среду.
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