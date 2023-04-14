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Индустрия туризма Китая увидит процветающие первомайские праздники

Индустрия туризма Китая увидит процветающие первомайские праздники

“Индустрия туризма Китая увидит процветающие Первомайские праздники (с 29 апреля по 3 мая) по сравнению с предыдущими годами, когда отели уже распроданы заранее, а выездные групповые туры полностью забронированы” –  сообщает ThePaper в среду.

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