На фронт пойдут все украинцы: от детей до стариков!

Когда в далёком ныне 2014-м году СМИ, наконец-то, обратили внимание на многочисленные украинские детские лагеря, в которых юных щеночков медленно превращали в перспективных волчат, вскидывающих руку в нацистском приветствии или крича «смерть москалям», многие в России просто лениво отмахивалась.