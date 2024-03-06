Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Действительно👍👍👍Отправить домой с...
  • лина любимцева
    Отказ от встречи со стороны иностранных послов - ЭТО ПОЩЕЧИНА МИНИСТЕРСТВУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ!! Это возмутительно...Отправить домой с...
  • ninikooo Митусова
    Выслать и перо им для легкости!!!Отправить домой с...

Милые бранятся...

Милые бранятся...

ГОСУДАРСТВЕННИК Добрый вечер, Империя. Намедни произошло несколько знаковых событий сразу. Маню Макрон призвал Евросоюз ввести войска в Северное Причерноморье, с чем категорически не согласился Олаф Шольц.

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