🛣️ В Симферополе и Красноперекопском районе ремонтируют автомобильные мосты В Красноперекопском районе впервые с момента постройки ремонтируют автомобильный мост недалеко от села Воронцовка.
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🛣️ В Симферополе и Красноперекопском районе ремонтируют автомобильные мосты В Красноперекопском районе впервые с момента постройки ремонтируют автомобильный мост недалеко от села Воронцовка.