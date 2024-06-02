Воронежцы разделились в оценке пешеходного проспекта Революции

Тысячи людей прекрасно провели время и наслаждались музыкой и прогулками на центральной улице. Тем временем жители домов на этой самой улице и им сочувствующие рассуждали о неудобствах для водителей, шуме под окнами и бессмысленности этих страданий.
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