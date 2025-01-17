Порошенко рассказал о сбежавших из Киева украинских министрах

Бывший президент Украины и глава оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко* утверждает, что три четверти украинских министров и чиновников после начала российской специальной военной операции в феврале 2022 года сбежали из Киева на запад Украины.
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