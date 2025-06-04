Белые ночи: что это и почему возникают

Что такое белые ночи Чем они отличаются от полярного дня Когда наблюдать в России Что такое белые ночи Фото: FOTOGRIN/Shutterstock/FOTODOM Летом в Карелии в 21:00 солнце только начинает садиться Белые ночи — это природное явление, при котором ночь так и не становится по-настоящему темной.