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Телеканал «Моя Планета»

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Белые ночи: что это и почему возникают

Белые ночи: что это и почему возникают

Что такое белые ночи Чем они отличаются от полярного дня Когда наблюдать в России Что такое белые ночи Фото: FOTOGRIN/Shutterstock/FOTODOM Летом в Карелии в 21:00 солнце только начинает садиться Белые ночи — это природное явление, при котором ночь так и не становится по-настоящему темной.

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