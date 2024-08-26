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Бен Аффлек проводит время с дочерью Кеннеди-младшего на фоне развода с Лопес

Бен Аффлек проводит время с дочерью Кеннеди-младшего на фоне развода с Лопес

Актер Бен Аффлек спровоцировал слухи о новом романе на фоне развода с Дженнифер Лопес. Как стало известно Daily Mail, он проводит время с дочерью американского политика Роберта Фрэнсиса Кеннеди-Младшего Кэтлин.

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