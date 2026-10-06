Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Путин пообещал госпомощь производителям энергоемких накопителей

Путин пообещал госпомощь производителям энергоемких накопителей

Государство окажет всю необходимую поддержку производят энергоемких накопителей, так как без этой отрасли невозможно технологическое лидерство.

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