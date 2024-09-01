ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ в районе Торецка, готовясь к решительному штурму

1 сентября российские войска с самого утра начали активно обрабатывать оборонительные различными средствами поражения рубежи украинских сил в районе Торецка (Дзержинска) в ДНР, а также логистические пути (маршруты снабжения и эвакуации) в ближнем тылу противника.
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