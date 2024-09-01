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Будни мужчин. Все что нам интересно

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  • Ed
    Как ныне с врагами торгуют всем, так и коксом будут приторговывать. Для тарасиков захват города ничего не изменит, ну...Потеря Покровска ...
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ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ в районе Торецка, готовясь к решительному штурму

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ в районе Торецка, готовясь к решительному штурму

1 сентября российские войска с самого утра начали активно обрабатывать оборонительные различными средствами поражения рубежи украинских сил в районе Торецка (Дзержинска) в ДНР, а также логистические пути (маршруты снабжения и эвакуации) в ближнем тылу противника.

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