В Иркутске женщина поблагодарила участкового уполномоченного полиции за помощь в воспитании ее сына

В Главное управление МВД России по Иркутской области поступило письмо от жительницы деревни Куда Иркутского района со словами благодарности в адрес полицейского из отдела полиции № 10 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» за то, что он помог ее ребенку разобраться в себе.
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