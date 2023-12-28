Более 250 млн рублей получили нижегородские компании для возмещения части затрат на покупку оборудования

Более 250 млн рублей получили нижегородские обрабатывающие производства на возмещение части затрат на покупку оборудования в рамках государственной программы «Развитие промышленности и инноваций Нижегородской области».
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