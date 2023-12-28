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Нижегородская правда

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Более 250 млн рублей получили нижегородские компании для возмещения части затрат на покупку оборудования

Более 250 млн рублей получили нижегородские компании для возмещения части затрат на покупку оборудования

Более 250 млн рублей получили нижегородские обрабатывающие производства на возмещение части затрат на покупку оборудования в рамках государственной программы «Развитие промышленности и инноваций Нижегородской области».

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