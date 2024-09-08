Экс-футболист Радченко: самое главное, что сборная России существует

Бывший футболист петербургского "Зенита" Дмитрий Радченко заявил, что главное в поездке сборной России во Вьетнам на товарищеские сборные было то, что игроки национальной команды собрались и пообщались друг с другом, передает "Чемпионат".
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