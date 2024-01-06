Игроки «Индианы» в матче с «Атлантой» сделали рекордные для клуба 50 результативных передач

В победной встрече с «Хоукс» (150:116) баскетболисты «Пэйсерс» в сумме отдали 50 передач. Лидер сезона НБА по передачам Тайриз Халибертон (12,8 за игру) оформил 18 передач (также 10 очков и 8 подборов) всего за 25 минут.