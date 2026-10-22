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Полина Кудерметова не доиграла матч второго круга WTA 500 в Нинбо против первой ракетки мира Елены Рыбакиной – 0:5, отказ При счете 0:3 Кудерметова взяла медицинский тайм-аут и вызвала физиотерапевта.