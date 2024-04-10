Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Дают не то, не туда, не тем и не в тех количествах

Дают не то, не туда, не тем и не в тех количествах

Дилетант о политике Во братья дают . Они еще и недовольны! Чем? А всем. В частности, медлительностью тех, кто им помогает и протягивает руки.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Продолжая мысль автора, бандерлохи требуют чего-то супер-пупер нового и модного, но сами с этим новомодным управляться не смогут. поэтому, по умолчанию, в комплекте будут идти военспецы бабы НАТЫ, потом можно подкинуть мысль, что и в поле неплохо бы более обученных военов, чем те, кого вылавливают ТЦК. Верховный коксонюхающий всеми силами, правдами и не правдами, пытается втянуть бабу НАТУ в прямое противостояние с Россией. Петушара Микрон повёлся, ну пидор-некрофил, что с него взять.... остальные держатся... пока держатся.
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