ЛЛ

Леонид Ла Рошель

Продолжая мысль автора, бандерлохи требуют чего-то супер-пупер нового и модного, но сами с этим новомодным управляться не смогут. поэтому, по умолчанию, в комплекте будут идти военспецы бабы НАТЫ, потом можно подкинуть мысль, что и в поле неплохо бы более обученных военов, чем те, кого вылавливают ТЦК. Верховный коксонюхающий всеми силами, правдами и не правдами, пытается втянуть бабу НАТУ в прямое противостояние с Россией. Петушара Микрон повёлся, ну пидор-некрофил, что с него взять.... остальные держатся... пока держатся.