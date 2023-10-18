«Это всё, что у меня было»: няня из ОАЭ обокрала петербургского тренера на 15 млн рублей

Девушка собиралась купить квартиру в Дубае, но не успела - мешок наличных выкрала няня её 6-летнего сына Фитнес-тренер Ксения из Петербурга лишилась 15 млн рублей, подготовленных на покупку квартиры в Дубае.
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