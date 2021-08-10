Пешеходную зону обустроят в Марьино после вмешательства Петра Толстого

Парламентарий передал обращение местных жителей заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову Тротуары обустроят на участке Братиславской улицы в столичном районе Марьино после обращения москвичей к депутату Госдумы от Люблинского округа Петру Толстому.
Парламентарий передал обращение местных жителей заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову Тротуары обустроят на участке Братиславской улицы в столичном районе Марьино после обращения москвичей к депутату Госдумы от Люблинского округа Петру Толстому.
Свежие комментарии