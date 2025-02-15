Россия и ОАЭ обсуждают взаиморасчеты и банковское взаимодействие. Соответствующие темы обсуждались в ходе встречи первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова с вице-президентом ОАЭ Мансуром бен Заидом Аль Нахайяном, сообщила пресс-служба кабмина.
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