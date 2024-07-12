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Отказ двигателей ни при чём? Заслуженный пилот СССР озвучил свою версию крушения SSJ 100 под Коломной

Отказ двигателей ни при чём? Заслуженный пилот СССР озвучил свою версию крушения SSJ 100 под Коломной

Заслуженный пилот СССР Шишкин выступил с версией крушения SSJ 100 под Коломной. "Однозначно, что отказ двигателя не может и не должен влиять на исход полёта", - утверждает лётчик.

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