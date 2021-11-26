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Германия планирует легализовать марихуану, отказаться от угля и облегчить въезд россиянам: Новости общества ➕1, 26.11.2021

Германия планирует легализовать марихуану, отказаться от угля и облегчить въезд россиянам: Новости общества ➕1, 26.11.2021

Фото: iStock24 ноября три немецких партии — социал-демократы, «зеленые» и свободные демократы — договорились о формировании нового правительства во главе с лидером социалистов Олафом Шольцем.

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