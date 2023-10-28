Челябинск примет Русский экономический форум

В ноябре эксперты обсудят развитие суверенной экономики страны. Полпред президента в УрФО Владимир Якушев отметил, что главная тема форума, а именно развитие суверенной экономики России, сегодня носит исключительно важный характер.
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