Аппарат бизнес-защитника Забайкалья добился внесения изменений в порядок предоставления субсидий частным дошкольным организациям

Благодаря работе, проделанной аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей в Забайкальском крае, городская администрация вносит изменения в порядок предоставления субсидий из городского бюджета частным дошкольным образовательным организациям.
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