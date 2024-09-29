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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава «Локо»: «Не планировали продавать Глушенкова «Зениту». Но раз так получилось, мы перестроились, задействовали резервы. Благо у нас очень хорошая академия» 

После 10 матчей красно-зеленые делят первое место в Мир РПЛ с «Краснодаром», опережая «Зенит» на одно очко.

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