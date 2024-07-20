Трамп позвонил Зеленскому и пообещал закончить конфликт на Украине, когда вернется в Белый дом

Украинский президент сообщил, что договорился с американским политиком о личной встрече для обсуждения урегулированияКандидат в президенты США Дональд Трамп провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.
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