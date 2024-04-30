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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Кипятим банку сгущенки с ложкой какао. За полчаса получилась тарелка конфет с себестоимостью 200 рублей

Хорошие конфеты в магазине стоят не менее 700 рублей за упаковку из 10-12 штук. Покупать их нет никакого смысла, поскольку намного более вкусные конфеты можно сделать просто на кухне и потратить на это около получаса, их себестоимость составит примерно 200 рублей.

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