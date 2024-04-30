Кипятим банку сгущенки с ложкой какао. За полчаса получилась тарелка конфет с себестоимостью 200 рублей

Хорошие конфеты в магазине стоят не менее 700 рублей за упаковку из 10-12 штук. Покупать их нет никакого смысла, поскольку намного более вкусные конфеты можно сделать просто на кухне и потратить на это около получаса, их себестоимость составит примерно 200 рублей.