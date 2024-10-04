Туристов в Шарм-эль-Шейхе не удалось напугать ракетными атаками на Израиль

На фоне конфликта между Ираном и Израилем, в последние дни многие путешественники, планирующие поездку в Египет, интересовались, действительно ли безопасно находиться в стране и нет ли задержек в авиасообщении .
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