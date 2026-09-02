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Биолог Маскаев: малярийный дупляной комар переносит и лихорадку Западного Нила

Биолог Маскаев: малярийный дупляной комар переносит и лихорадку Западного Нила

Дупляной комар Anopheles plumbeus помимо передачи вируса малярии участвует в распространении вируса лихорадки Западного Нила, дирофиляриоза и японского энцефалита.

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